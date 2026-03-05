EQS-News: Huawei
BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Huawei AI DC Innovation Forum auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei seine KI-Datenplattform vor, die entwickelt wurde, um die wichtigsten Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten zu bewältigen und die Datenbasis für die digitale und intelligente Transformation von Unternehmen zu stärken.
KI-Agenten stehen nun im Mittelpunkt der Transformation. Doch trotz der Verfügbarkeit riesiger Datenmengen haben Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten, KI-Agenten in großem Maßstab einzusetzen, da sie mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sind, darunter verzögerter Wissenserwerb und geringe Genauigkeit beim Abruf von Wissen, ineffiziente Schlussfolgerungen in Szenarien mit langen Sequenzen und mehrstufigen Interaktionen sowie fehlendes Aufgaben-Gedächtnis und mangelnde Erfahrungsakkumulation. Aufgrund dieser Lücken bleiben die meisten KI-Agenten auf die Demonstrationsphase beschränkt und sind noch lange nicht bereit für den Einsatz in Unternehmensanwendungen auf Produktionsebene.
Als direkte Antwort auf diese gemeinsamen Herausforderungen stellte Xie Liming, Präsident des Bereichs Flash-Speicher der Huawei-Produktlinie für Datenspeicherung, die KI-Datenplattform vor. Sie integriert die Wissensdatenbank, den KV-Cache und die Speicherbank und wird von UCM koordiniert. Diese Plattform ermöglicht es KI-Agenten in Unternehmen, über Demonstrationszwecke hinauszugehen und zu echten Produktionswerkzeugen zu werden.
Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei seine Investitionen in die KI-Dateninfrastruktur verstärken, die Transformation der Industrie durch kontinuierliche Innovation vorantreiben und mit globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um eine breitere Einführung von KI in mehr Bereichen zu fördern und das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen.
