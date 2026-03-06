In nicht allzu ferner Zukunft werden Drohnen nicht nur Spielzeuge sein, sondern ein großer Teil unserer modernen Welt bilden - zum Teil in und für die Infrastruktur. Sie können z. B. kilometerlange Pipelines in der Arktis untersuchen, den Luftraum über kritischen Kraftwerken sichern und Rettungskräfte bei lebenswichtigen Einsätzen unterstützen. Genau in diesem spannenden Umfeld zwischen High-Tech-Ingenieurwesen und operativen Einsätzen bewegt sich Volatus Aerospace, aber nicht nur dort. Das kanadische Unternehmen hat sich in kürzester Zeit von einem Geheimtipp zu einem ernstzunehmenden "Global Player" in der Luft- und Raumfahrt entwickelt. Mit einer klaren Vision und einem beeindruckenden Portfolio an Projekten zeigt Volatus, dass die Zukunft in der Drohnen-Luftfahrt längst begonnen hat. Wir blicken hinter die Kulissen des Unternehmens, das gerade dabei ist, die Teile der Branche zu revolutionieren und auch seine eigene Position durch strategische Übernahmen und technologische Innovationen massiv zu festigen.

