EQS-News: VINCORION SE / Schlagwort(e): Börsengang

VINCORION plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse



06.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



VINCORION plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse VINCORION, ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, plant, vorbehaltlich der Marktbedingungen, einen Börsengang und eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Halbjahr 2026.

Das Angebot wird voraussichtlich ausschließlich aus bestehenden Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs des Unternehmens bestehen.

Fidelity International, Invesco Asset Management Limited, für und im Namen bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, und Anlegerkonten beraten von T. Rowe Price Associates, Inc., haben sich vorab verpflichtet, als Cornerstone-Investoren im Rahmen des Angebots und auf Basis einer garantierten Zuteilung insgesamt ca. 105 Millionen Euro zu investieren.

VINCORION ist strategisch gut positioniert, um vom aktuellen Superzyklus der Verteidigungsindustrie, von den Megatrends rund um Elektrifizierung und autonome Systeme sowie von den steigenden Verteidigungsausgaben in Europa zu profitieren.

Starke Erfolgsbilanz profitablen Wachstums belegt durch einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro im Jahr 2025 und ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von +22 % im Zeitraum 2023 bis 2025.

Starker fester Auftragsbestand1 von rund 435 Millionen Euro, der zusammen mit zusätzlich erwarteten Aufträgen zu einem aggregierten Gesamtauftragsbestand von rund 1,1 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025 führt. Unterstützt durch einen hohen Anteil von rund 55 % an Aftermarket-Umsätzen2 im Jahr 2025 schafft dies eine solide Grundlage für weiteres finanzielles Wachstum, da das Unternehmen einen adressierbaren Gesamtmarkt3 von rund 12 Milliarden Euro, der im Zeitraum von 2025 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8% wachsen wird, anspricht.

VINCORION SE ("VINCORION" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, plant gemeinsam mit seinem Hauptaktionär STAR Holdings S.à r.l. ("STAR Capital" oder der "Veräußernde Aktionär") einen Börsengang und die Notierung der VINCORION-Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Börsengang soll, vorbehaltlich der Marktbedingungen, im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.



Das Angebot soll ausschließlich aus bestehenden Aktien aus dem Bestand des Veräußernden Aktionärs bestehen, der auch über den Börsengang hinaus bedeutender Aktionär bleiben wird. Der angestrebte Streubesitz soll einen liquiden Markt für VINCORION-Aktien sicherstellen. Über einen Börsengang würde VINCORION direkten Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten, die unternehmerische Flexibilität und Unabhängigkeit weiter stärken, das öffentliche Profil schärfen und sich zusätzliche Wachstumschancen erschließen.



Kajetan von Mentzingen, CEO von VINCORION, sagt: "Unsere Innovationskraft prägt seit jeher das Produktportfolio von VINCORION. Seit über 70 Jahren steht VINCORION für Ingenieurskompetenz 'Made in Germany' und liefert weltweit Präzision, Zuverlässigkeit und taktische Vorteile für Streitkräfte und Rettungsdienste. Nun gehen wir den nächsten Schritt auf unserem erfolgreichen Weg und freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten. Als Unternehmen im Zentrum des dynamisch wachsenden Verteidigungs- und Sicherheitssektors stellt VINCORION das Fundament der Energieversorgung für moderne Kriegsführung und Zivilschutz. Zugleich sorgen wir dafür, dass unsere Kunden auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen auf bewährte und widerstandsfähige Technologien vertrauen können."



Philipp Gensch, Partner bei STAR Capital, sagt: "Die heutige Ankündigung stellt einen wichtigen Meilenstein für VINCORION dar. Wir sind stolz darauf, die positive Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens begleitet zu haben, während es seine Position als verlässlicher Partner für zentrale militärische Plattformen weiter ausgebaut hat. Wir freuen uns darauf, VINCORION auch im nächsten Kapitel seiner Erfolgsgeschichte zu begleiten, wenn das Unternehmen seine außergewöhnlichen Chancen in den Bereichen Verteidigung und kritische Infrastruktur nutzt."



Erstklassige Produkte bilden das Fundament der Energieversorgung führender Verteidigungsplattformen



VINCORION entwickelt und liefert integrierte Lösungen, die Energie für Verteidigungs- und Zivilschutzoperationen erzeugen, steuern und speichern - von der ersten Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung im Aftermarket.



Das Unternehmen ist in den drei Segmenten Fahrzeugsysteme, Energieversorgungssysteme und Luftfahrt aktiv: Im Segment Fahrzeugsysteme bietet das Unternehmen Energieversorgungs- und Managementsysteme sowie Waffenstabilisierungssysteme für gepanzerte Fahrzeuge an. Im Segment Energieversorgungssysteme liefert VINCORION Energieversorgungslösungen für mobile bodengestützte Luftverteidigungssysteme und Feldeinsätze. Im Segment Luftfahrt entwickelt und vertreibt VINCORION leistungsstarke Rettungswinden und Heizsysteme für militärische und zivile Anwendungen. Zu den wichtigsten Absatzmärkten zählen die NATO-Mitgliedstaaten, wobei Deutschland eine besonders bedeutende Rolle einnimmt.



Als langfristiger Partner unterstützt VINCORION führende Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme durch kontinuierlichen Service, Obsoleszenz-Management und Systemmodernisierung. Die Marktposition des Unternehmens bildet die Grundlage für den hohen Anteil des wiederkehrenden Aftermarket-Geschäfts2. Dieses trug im Jahr 2025 zu rund 55 % zum Gesamtumsatz bei.



VINCORION betreibt drei Entwicklungs-, Fertigungs- und Wartungsstandorte in Deutschland sowie einen Vertriebsstandort in den USA und beschäftigt rund 900 hochqualifizierte Mitarbeitende. Das Unternehmen beliefert weltweit Kunden, darunter staatliche Auftraggeber, führende Verteidigungsunternehmen und Erstausrüster (OEMs).



Dynamik des Superzyklus in der Verteidigungsindustrie gezielt nutzen



VINCORION ist in strukturellen Wachstumsmärkten aktiv, die von einem grundlegenden Wandel in der Sicherheitspolitik geprägt sind. Die NATO-Mitgliedstaaten haben ihr Engagement für höhere Verteidigungsbudgets bekräftigt, wobei die Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts steigen und die Verteidigungsausgaben zwischen 2025 und 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 5 % wachsen sollen (Quelle: Roland Berger). In Deutschland, das den Kernmarkt von VINCORION darstellt, soll das Verteidigungsbudget im Zeitraum 2025 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 13 % steigen, was auf laufende Aufrüstungs- und Modernisierungsprogramme zurückzuführen ist (Quelle: Roland Berger).



Der adressierbare Gesamtmarkt3 von VINCORION belief sich im Jahr 2025 auf ein Volumen von rund 12,0 Milliarden Euro und wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8 % wachsen. Der gesamte bedienbare Markt4 des Unternehmens im Jahr 2025 liegt bei etwa 5,6 Milliarden Euro und wird voraussichtlich bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 10 % wachsen (Quelle: Roland Berger). VINCORION ist gut positioniert, um von den Megatrends im Verteidigungssektor zu profitieren: Der Energiebedarf steigt rasant, getrieben durch Elektrifizierung, Digitalisierung, sichere Kommunikation sowie unbemannte Luft- und Bodenfahrzeuge (UAVs & UGVs). Durch die Stärken der VINCORION-Produkte, insbesondere hohe Energieeffizienz und -dichte sowie mobile Hochleistungskapazitäten und modulare Architekturen, ist das Unternehmen gut aufgestellt, um zur Entwicklung künftiger Standards der Europäischen Union und der NATO beizutragen.



Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum (CAGR) von +22 % im Zeitraum von 2023 bis 2025 ist VINCORION gut positioniert und beabsichtigt, die Dynamik des Superzyklus in der Verteidigungsindustrie weiter für sich zu nutzen.



Starke Erfolgsbilanz mit profitablem Wachstum und hoher Umsatzsicherheit



Das starke Wachstumsmomentum von VINCORION setzte sich im Geschäftsjahr 2025 fort und wurde von günstigen Marktbedingungen und anhaltend hoher Nachfrage in den Kernbereichen Verteidigung und Zivilschutz getragen. Das Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro.



Ein starker fester Auftragsbestand1 von rund 435 Millionen Euro, der zusammen mit zusätzlich erwarteten Aufträgen zu einem gesamten Auftragsbestand von rund 1,1 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025 führte, stützt zudem das zukünftige Wachstum.



Dieter Holst, CFO von VINCORION, sagt: "Unsere Finanzergebnisse spiegeln die Qualität unseres Geschäftsmodells wider. Wir sind tief in Plattformen mit jahrzehntelangen Lebenszyklen verankert, mit hohen wiederkehrenden Umsätzen und einem starken Auftragsbestand. Diese Kombination sorgt für außergewöhnliche Umsatzsicherheit und ermöglicht uns, eine nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen, während wir die Dynamik des Superzyklus in der Verteidigungsindustrie nutzen."



Details zum geplanten öffentlichen Angebot



Im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang haben sich Fidelity International, Invesco Asset Management Limited, für und im Namen bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, und Anlegerkonten beraten von T. Rowe Price Associates, Inc., jeweils unabhängig voneinander und nicht gemeinsam vorab verpflichtet, als Cornerstone-Investoren Aktien im Rahmen des Börsengangs zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben. Insgesamt haben die Cornerstone-Investoren Vorabzusagen in Höhe von insgesamt ca. 105 Millionen Euro abgegeben und erhalten im Gegenzug garantierte Zuteilungen. Diese Verpflichtungen unterstreichen das Vertrauen in das Geschäftsmodell von VINCORION sowie in dessen langfristige Wachstumsperspektiven.



Das aktuelle Grundkapital von VINCORION wird von STAR Capital sowie vom Vorstand, einzelnen Mitgliedern des erweiterten Managementteams, einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrats und weiteren natürlichen Personen gehalten. Der Börsengang soll als öffentliches Angebot in Deutschland sowie über Privatplatzierungen an institutionelle Investoren in ausgewählten Ländern außerhalb Deutschlands erfolgen.



Die Notierung von VINCORION ist im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Der Veräußernde Aktionär strebt einen ausreichenden Streubesitz und eine hohe Handelsliquidität der VINCORION-Aktien an und wird voraussichtlich eine marktübliche Lock-up-Vereinbarung eingehen. Das Unternehmen, Mitglieder des Managements und bestimmte andere nicht-veräußernde Aktionäre werden ebenfalls marktübliche Lock-up-Vereinbarungen abschließen, um ihr langfristiges Bekenntnis zum Erfolg des Unternehmens zu bekräftigen und die Interessen eng mit denen zukünftiger institutioneller Investoren abzustimmen.



BNP PARIBAS, J.P. Morgan und Berenberg fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. COMMERZBANK, in Kooperation mit ODDO BHF, und UniCredit sind zusätzliche Joint Bookrunners. Rothschild & Co berät STAR Capital und VINCORION als Finanzberater.



Weitere Informationen unter: www.ir.vincorion.com





Über VINCORION SE



VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Zivilschutzindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.



Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.



Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.





Kontakt:



Frederike Gasa

Head of Communications & Marketing

VINCORION Advanced Systems GmbH

Feldstrasse 155

22880 Wedel, Germany

E-Mail: media@vincorion.com





Erläuternde Hinweise Fester Auftragsbestand: Entspricht in Bezug auf verbindliche Kundenverträge und abgeschlossene und/oder erhaltene Bestellungen dem Teil des Gesamtkaufpreises, der gemäß IFRS noch nicht als Umsatzerlöse erfasst wurde. Aftermarket-Umsatz: Setzt aus der Erbringung von Wartungsdienstleistungen (MRO, d.h. Maintenance, Repair, Overhaul) und dem Verkauf von Ersatzteilen zusammen. Adressierbarer Gesamtmarkt (TAM): Bezeichnet das gesamte Marktpotenzial und umfasst Märkte, in denen Produkte von VINCORION oder angrenzende Lösungen relevant sind, ausgenommen das Verkehrsgeschäft (Rail). Der adressierbare Gesamtmarkt erstreckt sich über die drei berichtspflichtigen Segmente Vehicle Systems, Power Systems und Aviation. Gesamter bedienbarer Markt (TSM): Bezeichnet den Teil des adressierbaren Gesamtmarkts, den VINCORION basierend auf dem aktuellen Portfolio und den Fähigkeiten bedienen kann, ausgenommen das Verkehrsgeschäft (Rail).



Wichtige Informationen



Diese Mitteilung stellt Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE (der "Gesellschaft", und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen. Investoren sollten Wertpapiere der Gesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Wertpapiere der Gesellschaft beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die Anlage in Wertpapiere birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.



Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung gesetzlich unzulässig wäre, weitergegeben oder bekanntgemacht werden.



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig wäre, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Anforderungen unterliegt, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig übertragen werden, wobei in jedem Fall die geltenden Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten einzuhalten sind. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.



In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) ist diese Mitteilung nur an Personen adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung.



Diese Mitteilung wird nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die (i) über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Verordnung") verfügen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder (iii) Personen sind, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Relevante Personen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt und sollte von keiner anderen Person als einer Relevanten Person als verlässlich angesehen werden.



Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder seiner Finanzlage erforderlich sind, und unterliegt in ihrer Gesamtheit insbesondere dem Vorbehalt der Änderung, Überarbeitung, Überprüfung, Korrektur, Vervollständigung und Aktualisierung.



Niemand der Gesellschaft, STAR Holdings S.à r.l. (der "Veräußernde Aktionär"), BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE, Joh. Berenberg Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH (zusammen die "Banken" und zusammen mit der Gesellschaft, die "Personen"), oder einer der jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen, Gesellschafter oder Berater dieser Personen (die "Repräsentanten") darf Sie über Änderungen informieren noch ist er verpflichtet, die Mitteilung zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem Empfänger dieser Mitteilung Zugang zu zusätzlichen Informationen zu verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser Mitteilung ergeben können, mit Ausnahme der Offenlegungen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Mitteilung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft, des Veräußernden Aktionärs oder der Banken autorisiert wurden.



Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gruppe, unter anderem in Bezug auf seine Aussichten, sein Wachstum, seine Strategien und die Branche, in der die Gruppe tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien der Gruppe und der Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage der Gruppe oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, stellt eine Zusicherung hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Repräsentanten lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen über das Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und den Wettbewerb in den Märkten, in denen die Gruppe tätig ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese Einschätzungen und Schätzungen basieren wiederum teilweise auf internen Marktbeobachtungen und verschiedenen Studien oder Schätzungen Dritter, die ebenfalls in erster Linie auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen beruhen, aber auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen basieren können. Weder die Gesellschaft noch die Banken haben die Marktdaten und sonstigen Informationen, auf denen die Studien Dritter basieren, oder die externen Quellen, auf denen die eigenen Schätzungen der Gesellschaft basieren, unabhängig überprüft und geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Sowohl die Gesellschaft als auch die Banken lehnen ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen stammen aus oder sind abgeleitet von Marktstudien oder Berichten Dritter, einschließlich einer bei der Roland Berger GmbH ("Roland Berger") in Auftrag gegebenen Marktstudie. Die hier zitierten Informationen aus Quellen Dritter wurden korrekt wiedergegeben. Soweit der Gesellschaft bekannt ist und es anhand der von diesen Dritten veröffentlichten Informationen feststellen kann, wurden keine Fakten ausgelassen, die die in dieser Mitteilung enthaltenen wiedergegebenen Informationen ungenau oder irreführend machen würden. Die Tatsache, dass Informationen aus Quellen Dritter in die Mitteilung aufgenommen wurden, sollte nicht als Empfehlung der betreffenden Dritten angesehen werden, in das Angebot (wie unten definiert) zu investieren, es zu erwerben oder andere Maßnahmen in Bezug darauf zu ergreifen, und potenzielle Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen. Potenzielle Anleger werden gebeten, die in dieser Mitteilung enthaltenen Branchen- und Marktdaten mit Vorsicht zu betrachten. Branchen- und Marktdaten basieren in der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung der betreffenden Daten, die sich als unzutreffend oder unangemessen erweisen können, und die zugrunde liegende Methodik ist von Natur aus prognostischer und spekulativer Natur. Branchen- und Marktdaten basieren in der Regel teilweise auf anderen Branchenpublikationen sowie auf Marktforschungen, die wiederum auf Stichproben und subjektiven Einschätzungen sowohl der Forscher als auch der Befragten beruhen, einschließlich Einschätzungen darüber, welche Arten von Produkten und Transaktionen in den betreffenden Markt einbezogen werden sollten. Dementsprechend wird in Veröffentlichungen, die Branchen- und Marktdaten enthalten, wie beispielsweise die bei Roland Berger in Auftrag gegebene Marktstudie, in der Regel darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Informationen als zutreffend angesehen werden, dass jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung seitens des Drittanbieters hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder der Realisierung von Prognosen oder Schätzungen gegeben wird.



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und -Verhältnisse verlassen sollten.



Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, wurden gerundet, und die entsprechenden Summen ergeben aufgrund der Rundung möglicherweise nicht 100%.

Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den Veräußernden Aktionär und niemanden sonst. Sie werden keine anderen Personen in Bezug auf das Angebot als ihre Kunden betrachten und werden gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem Veräußerndem Aktionär verantwortlich sein für die Gewährung des Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.



Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.



Weder die Banken noch ihre jeweiligen Repräsentanten übernehmen, ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und unabhängig von Übermittlung oder zur Verfügung Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.



Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung getroffen werden. Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen.







06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News