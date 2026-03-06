EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Steyr Motors veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 - Beschleunigtes Wachstum 2026 erwartet - Neue Anwendungen bei Unmanned Surface Vehicles und Stromgeneratoren als zusätzliche Wachstumstreiber



Steyr Motors veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 - Beschleunigtes Wachstum 2026 erwartet - Neue Anwendungen bei Unmanned Surface Vehicles und Stromgeneratoren als zusätzliche Wachstumstreiber Umsatz steigt um 16,4 % auf EUR 48,5 Mio.

Bereinigtes EBIT bei EUR 7,0 Mio., bereinigte EBIT-Marge von 14,5 % erreicht

Gesamtauftragsbestand bis Ende 2030 auf über EUR 300 Mio. gesteigert

Strategische Akquisition von BUKH stärkt Marine- und Defense-Position

Ausblick 2026: Umsatz von EUR 75 bis 95 Mio. bei EBIT-Marge von mindestens 15 % erwartet Steyr, Österreich, 6. März 2026 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute den testierten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die am 3. Februar 2026 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen. Das Unternehmen erzielte ein zweistelliges Umsatzwachstum, erreichte die angepasste Ergebnisprognose und stellte im Berichtsjahr die strategischen Weichen für eine signifikante Ausweitung der Geschäftstätigkeit im laufenden Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus. Operative Entwicklung 2025 - Profitables Wachstum trotz temporärer Effekte Steyr Motors steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 16,4 % auf EUR 48,5 Mio. (Vorjahr: EUR 41,7 Mio.). Das Wachstum wurde sowohl durch höhere Absatzmengen bei Motoren als auch durch Zuwächse in den Bereichen Spare Parts und Engineering getragen. Das EBIT erreichte EUR 5,8 Mio., entsprechend einer EBIT-Marge von 11,9 %. Das um einmalige M&A-Beratungskosten sowie kapitalmarktbezogene Effekte aus der außerordentlichen Hauptversammlung bereinigte EBIT belief sich auf EUR 7,0 Mio., was einer bereinigten EBIT-Marge von 14,5 % entspricht. Der Geschäftsverlauf 2025 war von temporären, projektbezogenen Verschiebungen beeinflusst, unter anderem durch verzögerte Budgetfreigaben bei staatlichen Institutionen sowie stichtagsbedingte Verschiebungen hochprofitabler Lizenzumsätze. Der bestehende Auftragsbestand und die umfangreiche Sales-Pipeline unterstreichen jedoch die strukturell starke Nachfragebasis. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung am 10. April 2026 für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Rekordauftragsbestand sichert hohe Visibilität bis 2030 Zum 31. Dezember 2025 beläuft sich der Gesamtauftragsbestand - bestehend aus Festaufträgen, Rahmenverträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen - bis Ende 2030 auf über EUR 300 Mio. Damit verfügt Steyr Motors über eine hohe Planungs- und Umsatzvisibilität für die kommenden Jahre. Neue strategische Rahmenvereinbarungen mit renommierten Partnern - unter anderem mit Rheinmetall Landsysteme GmbH, Laborde Products Inc. (USA) sowie weiteren Neukunden in Nordamerika und Asien - stärken die internationale Marktposition nachhaltig. Zusätzlich bestehen weitere, bislang nicht budgetierte Opportunitäten mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Technologische Weiterentwicklung und neue Wachstumsfelder Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Steyr Motors wesentliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung seines Technologie- und Produktportfolios. Mit der 2-Zylinder Auxiliary Power Unit (APU) für militärische Anwendungen und einer neuen Motorengeneration im Leistungsbereich von 300 bis 500 PS adressiert das Unternehmen gezielt zusätzliche Anwendungen in den Bereichen Marine und Spezialfahrzeuge. Mit der modularen M12 Power Unit (M12PU) wurde zudem ein neues Geschäftsfeld im Bereich mobiler Energieerzeugung erfolgreich etabliert, das bis 2030 ein kumuliertes Umsatzpotenzial von deutlich über EUR 100 Mio. eröffnet. Mit einem überlegenen Power-to-Weight-Ratio hebt sich die M12PU von führenden Wettbewerbern am Markt ab. Der Start der Serienfertigung ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen. Darüber hinaus erschließt Steyr Motors zusätzliche Marktchancen im Bereich unbemannter Wasserfahrzeuge (Unmanned Surface Vehicles, USV) und positioniert sich damit in einem strategisch bedeutenden Wachstumssegment im Defense-Umfeld. Strategische Akquisition von BUKH - Ausbau zum Full-Range-Anbieter im Marinebereich Mit der im Februar 2026 unterzeichneten Vereinbarung zur Übernahme der dänischen BUKH A/S stärkt Steyr Motors gezielt seine Position im internationalen Marine- und Defense-Geschäft. BUKH ist ein führender Hersteller von SOLAS-zertifizierten Motoren für Rettungs- und militärische Einsatzboote. Durch die Integration erweitert Steyr Motors seine Leistungsbandbreite auf 24 bis 700 PS und positioniert sich als nahezu durchgängiger Anbieter für missionskritische Marine-Anwendungen. Die Transaktion eröffnet zusätzliche Ausschreibungs- und Cross-Selling-Potenziale, stärkt das margenstarke Aftermarket-Geschäft und wird bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr EBIT-steigernd wirken. Zudem wird die industrielle Basis um einen zweiten europäischen Produktionsstandort ergänzt. Ausblick 2026 - Deutliche Beschleunigung des Wachstums erwartet Vor dem Hintergrund des hohen Auftragsbestands, zunehmender Verteidigungsinvestitionen sowie der strategischen Portfolioerweiterung erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 eine deutliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit. Der Umsatz soll auf EUR 75 Mio. bis EUR 95 Mio. steigen. Die EBIT-Marge wird auf einem Niveau von mindestens 15 % erwartet. Wachstumstreiber sind insbesondere die intensivierten Marktaktivitäten in Asien, der MENA-Region und Nordamerika, Impulse aus dem neuen Geschäftsfeld der mobilen Energieerzeugung, die Expansion im Bereich unbemannter Systeme sowie geplante M&A-Transaktionen. Die kommunizierte Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027 bleibt unverändert bestehen. Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors: "2025 war für Steyr Motors ein Jahr der strategischen Weichenstellungen - 2026 und die Folgejahre werden im Zeichen der konsequenten Skalierung stehen. Wir haben trotz temporärer Verschiebungseffekte einiger Projekte ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt, eine bereinigte EBIT-Marge von 14,5 % erreicht und mit einem Auftragsbestand von mehr als EUR 300 Mio. bis 2030 eine hohe Visibilität geschaffen. Zugleich haben wir unser technologisches Fundament konsequent erweitert und mit der Akquisition von BUKH den entscheidenden Schritt zum Full-Range-Anbieter im missionskritischen Marinebereich vollzogen. Mit neuen Plattformen, dem Einstieg in die mobile Energieerzeugung sowie einer starken internationalen Pipeline adressieren wir strukturelle Wachstumstreiber im Defense- und Spezialanwendungsumfeld. Vor diesem Hintergrund erwarten wir 2026 eine signifikante Umsatz- und Ergebnisbeschleunigung. Unser Anspruch ist klar: profitables, margenstarkes Wachstum und der konsequente Ausbau unserer globalen Marktposition." Geschäftsbericht und Telefonkonferenz Der Geschäftsbericht 2025 steht auf der Internetseite der Steyr Motors AG im Bereich Investor Relations unter ir.steyr-motors.com zur Verfügung. Heute um 9:00 Uhr (MEZ) findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren zudem eine Telefonkonferenz statt. Die aktuelle Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen 2025 wird auf ir.steyr-motors.com veröffentlicht. Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich: https://webcast.meetyoo.de/reg/iwx5jgQP9vVv



Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



