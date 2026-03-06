Risch - Der Handyverkäufer Mobilezone hat im fortgeführten Schweizer Geschäft 2025 in etwa gleich viel eingenommen wie im Jahr davor. Die Profitabilität stieg hingegen. Mit Blick nach vorn zeigt sich das Unternehmen optimistisch. Der Umsatz im Schweizer Geschäft lag bei 274 Millionen Franken, wie Mobilezone am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent. Das Unternehmen will sich künftig nur noch auf den Schweizer Markt konzentrieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
