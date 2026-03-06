Datum der Anmeldung:
27.02.2026
Aktenzeichen:
B11-29/26
Unternehmen:
ALSTOM Holdings SA, Saint-Ouen-sur-Seine (FRA); Erwerb von bestimmten Vermögenswerten sowie von Anteilen an der Hydrogenics GmbH, Herten
Produktmärkte:
Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge
