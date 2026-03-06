EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

All for One erwirbt internationalen SAP Procurement Spezialisten apsolut All for One hat die Übernahme der »apsolut Group« Anfang März 2026 abgeschlossen

All for One ist nun auch im Bereich SAP Procurement die Nummer 1

Mit der Akquisition baut All for One ihre führende Position auf dem SAP-Markt und ihre globale Lieferfähigkeit deutlich aus Filderstadt, 6. März 2026 - Die All for One Group SE, führender IT-, Consulting- und Service-Provider aus Filderstadt, hat mit Wirkung zum 5. März 2026 alle Anteile an dem SAP Procurement Spezialisten und SAP Gold Partner »apsolut Group« erworben. Beide Unternehmen begrüßen den Erwerb und den damit verbundenen Ausbau rund um das Beschaffungswesen und ganzheitliche Unternehmenstransformation. Mit der Akquisition macht die All for One Group einen großen Schritt in der Erweiterung ihrer globalen Lieferfähigkeit und des SAP Procurement Bereichs. Die 450 Beschäftigten der internationalen »apsolut Group«, darunter mehr als 300 SAP Procurement Consultants, bringen die Umsetzungsstärke von All for One im Beschaffungswesen und als internationales Beratungs- und Servicehaus für ganzheitliche Unternehmenstransformation deutlich voran. Die in Bielefeld ansässige »apsolut Group« betreut als SAP Gold und vielfach ausgezeichneter SAP Ariba Partner of the Year mehr als 450 Kunden. Gemeinsam auf dem Weg zur globalen Nummer 1 im SAP-Markt Michael Zitz, CEO der All for One Group: »apsolut ist die Nummer 1 im Bereich SAP Procurement. All for One ist die Nummer 1 im SAP Cloud Business und in der SAP Transformation. Gemeinsam wollen wir in unseren Branchen und Zielsegmenten zur globalen Nummer 1 im SAP-Markt werden. Mit den 20 internationalen Standorten der »apsolut Group«, darunter Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Indien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, und dem apsolut-Kundenportfolio von größeren mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen rücken für die All for One Group neue Länder und Märkte ins Visier. Ich freue mich sehr darauf, diese nun für All for One gemeinsam mit apsolut erfolgreich zu erschließen.« Thomas Herbst, Gründer und Geschäftsführer von apsolut: »Durch die Akquisition habe ich die Weichen für ein nachhaltiges Wachstum der »apsolut Group« gestellt. Als Teil der All for One Group entwickeln wir uns zu einem führenden SAP-Beratungs- und Servicehaus mit globaler Reichweite.« Gemeinsam auf der Procurement Convention »Bereits auf der apsolut Procurement Convention im Februar mit über 200 teilnehmenden Kunden konnten Michael Zitz und ich uns in zahlreichen Gesprächen davon überzeugen, dass die gemeinsame Zukunft von apsolut und All for One kundenseitig auf sehr große Resonanz stößt«, so Thomas Herbst weiter. »Die Transaktion ist für alle Beteiligten eine Win-win-Situation; sie zahlt auf Internationalität, Wachstum und Kundennutzen gleichermaßen und beidseitig ein«, resümiert All for One Group Finanzvorstand Stefan Land die Übernahme der »apsolut Group«. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Über die All for One Group SE Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden - darunter viele Familienunternehmen - aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und auf ihrem Weg in die Cloud. Sowohl bei der Conversion auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Über die »apsolut Group« apsolut ist ein weltweit führendes Beratungs- und Implementierungsunternehmen für Spend Management, Business Network, Procurement, Supply Chain, External Workforce Management und Business Transformation. Die Expertise des SAP Gold Partners und vielfach ausgezeichneten SAP Ariba Partners reicht von der Prozessberatung und Systemimplementierung über das IT-Projektmanagement bis hin zur Umsetzung der ganzheitlichen, digitalen Transformation des Beschaffungswesens. Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand sowie international agierende Konzerne aus unterschiedlichsten Branchen, darunter zahlreiche DAX-Unternehmen, zählen zu dem globalen Kundenportfolio der Gruppe. Internationale Teams, langjährige Projekterfahrung und ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis machen die »apsolut Group« dabei zum verlässlichen Partner rund um das Beschaffungswesen. Als ausgewiesener SAP-Spezialist ist die »apsolut Group« mit ihren 450 Mitarbeitenden enger Entwicklungs- und Innovationspartner der SAP im Bereich Procurement. Kontakt:

