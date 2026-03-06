Zürich - Die Preise für Wohneigentum sind im Februar 2026 im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Regional gibt es aber wie üblich deutliche Unterschiede. Auch ist noch nicht klar, ob es sich um eine Trendwende oder nur um eine kurze Verschnaufpause handelt. So gingen die Preise für Einfamilienhäuser im Februar um 0,4 Prozent zurück, die Preiserwartungen für Eigentumswohnungen seien leicht um 0,1 Prozent gesunken, wie der von ImmoScout24 und dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab