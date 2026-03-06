© Foto: SOPA Images - Sipa USAASM International erwartet ein starkes Wachstum durch den Ausbau seiner Marktanteile in der Halbleiterfertigung, insbesondere durch die steigende Nachfrage im Foundry- und Logic-Segment.Der niederländische Halbleiterspezialist ASM International (ASMI) hebt die Prognose für das Jahr 2026 an und setzt auf ein solides Wachstum durch starke Nachfrage im Foundry- und Logic-Segment. Das Unternehmen hat die Umsatz- und Ertragsprognosen für 2026 leicht nach oben korrigiert und erwartet ein kontinuierliches Wachstum. Die positive Entwicklung im vierten Quartal 2025, mit besseren Umsätzen, Margen und Gewinnen als erwartet, unterstreicht die robuste Nachfrage, insbesondere aus der Foundry- und …Den vollständigen Artikel lesen
