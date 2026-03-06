Die Ergebnisse von Redcare für das Geschäftsjahr 2025 bestätigten weitgehend die vorläufigen Eckdaten und markieren zugleich einen Reset des Investmentnarrativs. Während Rx weiterhin der strukturelle Wachstumstreiber bleibt, deutet die Managementprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 13-15% Umsatzwachstum auf eine deutliche Abschwächung der Dynamik im Vergleich zu 2025 hin. Das Management erwartet, dass die Rx-Umsätze in Deutschland über 670 Mio. EUR erreichen werden, während das Wachstum im Non-Rx-Bereich bei 8-10% erwartet wird, was auf ein strukturell wettbewerbsintensiveres OTC/BPC-Umfeld hinweist, lt. Managment jedoch nicht durch dm getrieben. Zudem erwies sich das Verbraucherverhalten bei E-Rezepten langsamer zu entwickeln als zuvor angenommen. Zudem hat das Unternehmen hat einen graduelleren Profitabilitätspfad vorgestellt und strebt nunmehr mittelfristig EBITDA-Margen von etwa 5% an, während über einen längeren Zeitraum hinweg Margen von über 8% angestrebt werden (zuvor: mittel- bis langfristig >8%). Unsere Modellanpassungen berücksichtigen eine nun flachere Ertragsentwicklung und stellen auf niedrigere langfristigen Renditen ab, woraus wir unser aktualisiertes DCF-basiertes Kursziel auf 95,00 EUR (von 120,00 EUR) ableiten. Wir bestätigen jedoch unser BUY-Rating; die Wiederherstellung des Anlegervertrauens dürfte etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv





© 2026 mwb research