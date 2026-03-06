Für das Redispatch 3. 0 sollen auch dezentrale Flexibilitäten stärker genutzt werden. Mit dem Projekt sollen technische Konzepte für einen sektorenübergreifenden Datenaustausch und ein Marktdesign entwickelt werden. Elektroautos, Wärmepumpen und Photovoltaik-Heimspeicher als systematische Flexibilitätsressourcen zu nutzen, ist das erklärte Ziel des Forschungsprojekts "DataFleX". Mehr als 5. 000 Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Heimspeicher mit über einem Megawatt Leistung sollen für das ergänzende marktbasierte Engpassmanagement - auch Redispatch 3. 0 genannt - erprobt werden, wie es zum Auftaktforum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
