Gestern nach Börsenschluss gab es Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 - und die sorgten für Furore. Denn MARVELL TECHNOLOGY meldete einen Quartalsumsatz von rund 2,219 Mrd. $, übertraf damit die Erwartungen und erreichte zudem einen neuen Bestwert, der einem Wachstum von rund 22 % zum Vorjahresquartal entsprach. Auch beim Gewinn konnte das Unternehmen die Prognosen schlagen: Der bereinigte Gewinn je Aktie auf Non-GAAP-Basis lag bei 0,80 $, auf GAAP-Basis erzielte MARVELL einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,46 $. Die operative Profitabilität blieb stabil. Die GAAP-Bruttomarge erreichte rund 51,7 %, während die bereinigte Marge knapp 59 % betrug.



Im gesamten Geschäftsjahr erzielte MARVELL einen Rekordumsatz von 8,195 Mrd. $, der laut Unternehmensangaben hauptsächlich durch die starke Nachfrage nach KI-Lösungen angetrieben wurde. Auch die Design-Aufträge haben im Geschäftsjahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht, der wohl das zukünftige Wachstum weiter beflügeln wird. MARVELL zählt zu den Halbleiterunternehmen, die besonders stark vom KI-Boom profitieren. Während einige klassische Chipsegmente - etwa für Smartphones oder PCs - zuletzt schwächelten, erlebt die Infrastruktur rund um Rechenzentren und KI-Cluster eine Phase außergewöhnlich hoher Nachfrage. Entsprechend positiv fällt auch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr aus. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Marvell einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. $ in Aussicht, der bereinigte Gewinn je Aktie auf Non-GAAP-Basis soll etwa 0,79 $ erreichen.



