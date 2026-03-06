IPG Photonics: tolle Dreiecksformation für einen Long Trade!

Bessere Zahlen, neue Strategie!

Pullback-Setup zum 20er-EMA! IPG Photonics sieht sich fit für weiteres Wachstum und mögliche Übernahmen!

IPG Photonics (IPGP) - ISIN US44980X1090

Rückblick: Ein Kursplus von rund 50 Prozent in sechs Monaten prägt das Chartbild der IGP-Photonics-Aktie. Insbesondere rund um die jüngsten Quartalszahlen entwickelte sich starkes Momentum, das in einem neuen Pivot-Hoch mündete. Mit dem anschließenden Rücksetzer testete das Wertpapier zweifach den 20er-EMA, blieb aber mit Schlusskursen darüber.

IPG-Photonics-Aktie: Chart vom 05.03.2026, Kürzel: IPGP Kurs: 126.77 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sobald es oberhalb der gestrigen Kerze weitergeht, erwarten wir einen kräftigen Bounce mit Kursziel beim genannten Pivot-Hoch.

Mögliches bärisches Szenario

Angesichts der langjährigen Flaute könnten Anleger geneigt sein, ihre Positionen glatt zu stellen, sodass IGP Photonics bald wieder an Momentum verlieren könnte. Sofern die Unterstützung nachhaltig verletzt würde, wäre das Setup kaputt und wir sollten uns anderweitig nach Trades umsehen.

Meinung

Die IPG Photonics Corporation entwickelt und produziert Hochleistungs-Faserlaser, Faserverstärker und Diodenlaser für Anwendungen vor allem in der Materialbearbeitung sowie in Kommunikation und Medizin. Die effizienten und langlebigen Lasersysteme werden weltweit an Gerätehersteller, Systemintegratoren und Endkunden verkauft. Wichtige Produktionsstandorte befinden sich in den USA, Deutschland. Ein Standort in Russland ist zwischenzeitlich geschlossen. 2025 zeigte sich nach einer Reihe schwacher Jahre wieder Wachstum, unterstützt durch eine starke Nachfrage im vierten Quartal und eine Book-to-Bill-Ratio über 1. Das Unternehmen aus Marlborough, Massachusetts, baut seine Führungsstruktur aus und will neben Industrielasern stärker neue Märkte erschließen, darunter Medizintechnik, industrielle Reinigung und Verteidigungsanwendungen. Kooperationen bestehen etwa mit Olympus Corporation im Bereich Laser für Nierensteinbehandlungen. Langfristig peilt IPG höhere Margen und zusätzliches Umsatzpotenzial von 400 bis 500 Mio. USD an. Mit rund 900 Mio. USD Cash und ohne Schulden sieht sich der Konzern gut für weiteres Wachstum und mögliche Übernahmen aufgestellt. Fazit: Charttechnisch super, aber fundamental eben nocht fundiert, sodass wir die Aktie an der engen Leine führen sollten.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 5.35 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 105.85 Millionen USD

Meine Meinung zu IPG Photonics ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/transcripts/ipg-photonics-auf-raymondjameskonferenz-strategische-expansion-und-wachstum-93CH-3369689

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.