FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 85 (84) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 634 (657) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3800 (3750) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5500 (6000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 575 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 761 (754) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 515 (495) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 18000 (15000) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ITV TO 'BUY' (HOLD) - PEEL HUNT CUTS UNITE GROUP TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 540 (650) PENCE - RBC CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 590 (625) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7400 (7800) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News