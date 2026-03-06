Zug - Die Unita Capital Group beteiligt sich Ende 2025 mit einer sechsstelligen Investition an Selma Finance, einem Schweizer FinTech für digitale Vermögensverwaltung. Das Gründerteam hat in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein skalierbares Geschäftsmodell etabliert und verzeichnet seit 2017 stetiges Wachstum. Selma Finance entwickelt eine digitale Vermögensverwaltung für langfristige Anleger:innen und Pensionierte. Die Portfolios werden datenbasiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab