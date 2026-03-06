Die Wallbox-Serie Amtron 4You besteht in Zukunft aus zwei Varianten. Beide Produkte erfüllten den Kommunikationsstandard EN ISO 15118-20, der ab dem Jahr 2027 vorgeschrieben ist. Mennekes überarbeitet seine Wallbox-Serie Amtron 4You. Die Produktfamilie wird künftig aus den zwei verschiedenen Modellen 400 und 500 bestehen. Die bisherigen Varianten Amtron 4You 100 und 300 entfallen ab dem kommenden Jahr. Amtron 4You 400 wird ab Mai 2026 produziert.Das neue Wallbox-Modell Amtron 4You 400 ist AFIR-konform. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver