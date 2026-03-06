Lausanne - Xsensio, ein in Lausanne ansässiges DeepTech-Unternehmen, das eine nahezu Echtzeit-Überwachung biochemischer Prozesse entwickelt, gab den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro (7 Millionen US-Dollar) bekannt. Zusammenfassung: Das Lausanner DeepTech-Startup Xsensio hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 6 Millionen Euro abgeschlossen, angeführt von WI Harper. Das 2014 gegründete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab