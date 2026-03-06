Die Testsieger der Stromspeicher-Inspektion 2026 kommen von Fox ESS, SMA, SAX Power, Kostal und BYD. Die Studie vergleicht auch Garantiebedingungen und beschreibt, wie die effizient der Stromspeicher sein muss, damit sich die Speicherung von Netzstrom bei dynamischen Stromtarifen lohnt. In der diesjährigen Stromspeicher-Inspektion traten insgesamt zwölf Solarstromspeicher an. In diesem Jahr bewertete die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin die Photovoltaik-Speicher erstmals in Kooperation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
