München (ots) -- "28 Years Later: The Bone Temple", das zweite Kapitel der neuen Trilogie von Danny Boyle und Alex Garland, ist ab sofort in Deutschland digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar.- Nia DaCosta führt bei "28 Years Later: The Bone Temple" Regie und erweitert damit die von Danny Boyle und Alex Garland in "28 Years Later" geschaffene Welt - stellt sie dabei aber völlig auf den Kopf.- Eine hochkarätige Besetzung mit Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams und Erin Kellyman sorgt für packende Spannung.Sony Pictures' "28 Years Later: The Bone Temple" ist ab sofort in Deutschland digital auf Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, MagentaTV, im Sky Store und auf anderen Plattformen verfügbar.Nia DaCosta führt bei "28 Years Later: The Bone Temple" Regie und erweitert damit die von Danny Boyle und Alex Garland in "28 Years Later" geschaffene Welt - stellt sie dabei aber völlig auf den Kopf. In der Fortsetzung der epischen Geschichte findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder - mit Konsequenzen, die die Welt, wie wir sie kennen, verändern könnten - und Spikes (Alfie Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O'Connell) wird zu einem Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In der Welt von "The Bone Temple" sind die Infizierten nicht länger die größte Bedrohung für das Überleben - die Unmenschlichkeit der Überlebenden kann befremdlicher und furchterregender sein.Weit mehr als ein düsteres Actionspektakel"28 Years Later: The Bone Temple" erweitert das postapokalyptische Universum und zeigt, dass Horror weit über reine Schockmomente hinausgehen kann. Unter der Regie von Nia DaCosta verbindet "The Bone Temple" packende Spannung mit gesellschaftlichen Fragen über Machtstrukturen und den Preis des Überlebens.Es entfaltet sich eine düstere, intensiv inszenierte Welt, in der die Brutalität der Überlebenden ebenso beängstigend ist wie die Bedrohung durch die Infizierten.Visuell beeindruckt der Film durch atmosphärische Schauplätze - von zerfallenen, überwucherten Ruinen bis hin zum titelgebenden "Bone Temple", der nun nicht mehr nur ein Symbol, sondern der zentrale Ort des Geschehens ist. Als eigenständiger Film überzeugt er zudem durch eine klare Erzählweise, emotionale Intensität und ein dichtes, atmosphärisches Weltdesign, das sowohl Horror- als auch Sci-Fi-Fans gleichermaßen fesselt.Starke Charaktere mit StarbesetzungDie Schauspieler treiben die Spannung voran: Ralph Fiennes als Dr. Kelson überzeugt durch seine Mischung aus intellektueller Ruhe und moralischem Konflikt; Jack O'Connell als Jimmy Crystal verkörpert den Antagonisten in all seiner beunruhigenden Intensität; während Erin Kellyman als unberechenbare Überlebende Esha emotionale Tiefe beweist und für seltene Momente menschlicher Wärme sorgt.Produziert wird der Film von Andrew MacDonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle und Alex Garland, als ausführender Produzent fungiert Cillian Murphy. In weiteren Rollen sind Alfie Williams und Chi Lewis-Parry zu sehen.© 2026 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.