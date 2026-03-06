Während der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr nur geringfügig wuchs, stieg die erneuerbare Wärme in 2025 deutlich an. Solarthermie steuerte mit 9 TWh etwa vier Prozent zur erneuerbaren Wärme bei. Das Umweltbundesamt hat die Studie "Erneuerbare Energien in Deutschland - Daten und Entwicklung 2025" vorgelegt. Demnach ist der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2025 auf 23,8 Prozent gestiegen - ein Plus von 1,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver