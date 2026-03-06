Die Aktie der JDC Group geriet im Februar zunächst unter Druck. Hintergrund waren allgemeine Befürchtungen, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz den Wettbewerb auch bei digitalen Vermittlungsplattformen verschärfen könnte. Der Kursrückgang erwies sich allerdings als nur kurzfristig, denn wenig später setzte eine deutliche Gegenbewegung ein. Dadurch hat sich eine technisch besonders interessante Ausgangssituation gebildet.

Die jüngste Stabilisierung erfolgte exakt an der unteren Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals, der die Kursentwicklung seit rund zweieinhalb Jahren bestimmt. Dieser Trend ist damit weiterhin intakt. Gleichzeitig stieß die anschließende Erholung nahezu punktgenau an die obere Linie des kurzfristigen Abwärtstrendkanals, der sich seit dem vergangenen Herbst ausgebildet hat. Auch dieser Trend wurde bislang noch nicht nach oben durchbrochen.

Damit befindet sich der Kurs derzeit zwischen zwei gegenläufigen Trendstrukturen, sodass eine Richtungsentscheidung näher rückt. Ein erster Hinweis könnte ein Ausbruch aus der aktuellen Konsolidierungszone zwischen 24 und 26 Euro liefern. Ein Anstieg über diese Spanne hinaus würde die Chancen auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends erhöhen. Fällt der Kurs dagegen unter die Untergrenze, könnte zunächst die mittelfristige Trendlinie wieder in den Fokus rücken. Diese würde erst im Bereich von etwa 20 bis 21 Euro ernsthaft infrage gestellt.

Einen möglichen Impuls könnte bereits in der kommenden Woche die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 liefern. Neben den Resultaten dürfte insbesondere der Ausblick für das laufende Jahr Beachtung finden. Das Unternehmen hat bislang eine deutliche Verbesserung des EBITDA angekündigt. Wird diese Erwartung bestätigt, könnte das auch für die Aktie neue Dynamik bedeuten.

