Der nach dem Solarpionier und Gründer des Fraunhofer ISE benannte Preis wurde zum zweiten Mal verliehen. Ulrich Leibfried, Geschäftsführer und Mitgründer von Consolar, erhielt die Auszeichnung für die Entwicklung des Solink-PVT-Wärmepumpenkollektors. Der Adolf-Goetzberger-Preis 2026 geht an Ulrich Leibfried. Die Auszeichnung wird seit 2025 von der Adolf-Goetzberger-Stiftung verliehen, die sich der Förderung von Wissenschaft und Forschung, Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz, insbesondere der Sonnenenergie, verschrieben hat. Preis und Stiftung sind nach Adolf Goetzberger benannt, dem 2023 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
