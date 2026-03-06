Kaum eine andere Aktie wurde im Jahr 2025 sowie dieser Tage so umstritten diskutiert wie die von Novo Nordisk. Faktisch verlor die Aktie vom Allzeithoch des Junis 2024 bei 139,50 € bereits mehr als -78%. Erst gestern stand sie daher auch hier unter einer fundamentalen Betrachtung im Fokus der Redaktion. Heute ziehen wir noch die Charttechnik im großen Bild (Big-Picture-Chart) hinzu. Reaktion an interessanter Marke Trotz des frischen Mehrjahrestiefs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de