© Foto: Thomas Fuller - picture alliance / NurPhotoDer Streit zwischen Anthropic und der US-Regierung eskaliert. Das Pentagon erklärt die KI-Firma zur Gefahr für die Lieferkette - nun droht ein juristischer Showdown.Der Konflikt zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und der US-Regierung spitzt sich dramatisch zu. Das Pentagon hat die Firma als Risiko für amerikanische Lieferketten eingestuft. Anthropic will die Entscheidung nun vor Gericht anfechten, wie Bloomberg berichtet. Juristische Offensive gegen Washington Anthropic-Chef Dario Amodei kündigte am Donnerstag einen Rechtsstreit an. Die Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums sei aus Sicht des Unternehmens nicht haltbar. "Wir halten diese Maßnahme für rechtlich nicht haltbar und …Den vollständigen Artikel lesen
