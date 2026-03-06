Bern - Das in den USA bestellte Patriot-Luftabwehrsystem verzögert sich um mehrere Jahre. Der Bundesrat lässt deshalb prüfen, ob die Schweiz ein zusätzliches System zur bodengestützten Luftverteidigung kaufen soll. Produziert werden soll dieses vorzugsweise in Europa. Der Bundesrat reagiert mit diesem Entscheid vom Freitag auf die verschärfte Bedrohungslage in Europa durch Distanzwaffen. Anlass für die Prüfung ist auch die Verspätung des in den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
