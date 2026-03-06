Auf allen Dachflächen seines Dresdner Werks, die es statisch ermöglichten, hat der Halbleiterhersteller Globalfoundries Solarmodule installiert. Die 5,9 MW große Photovoltaik-Anlage speist in das werkseigene Mittelspannungsnetz ein. Der Projektentwickler Kraftwerk Renewable Power Solutions (Kraftwerk RPS) hat im Chipwerk von Globalfoundries in Dresden eine Photovoltaik-Großanlage verwirklicht. Auf über 27.000 m² Dachfläche liefert die Photovoltaik-Dachanlage eine Leistung von 5,9 Megawatt. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
