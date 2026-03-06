Angesichts wachsender Ungeduld hat Bundeskanzler Friedrich Merz ein höheres Tempo bei wirtschaftspolitischen Reformen angekündigt. Nach einem Treffen mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft in München betonte der Kanzler, dass insbesondere die hohen Arbeitskosten den Standort Deutschland unter Druck setzen. Es bestehe die Gefahr, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen könnten.
Ein zentraler Ansatzpunkt der Bundesregierung ist nach Merz' Worten eine Reform der Sozialsysteme. Ziel sei es, die Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge zu begrenzen und möglichst zu senken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Ein zentraler Ansatzpunkt der Bundesregierung ist nach Merz' Worten eine Reform der Sozialsysteme. Ziel sei es, die Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge zu begrenzen und möglichst zu senken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalmarkt.blog