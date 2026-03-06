Das Statistische Bundesamt ermittelte für 2025 eine gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegene Stromerzeugung. Der Erdgas-Anteil stieg um 10,2 Prozent. Der Erneuerbaren-Anteil stagnierte, wobei Wind- und Wasserkraft deutlich verloren. Photovoltaik hingegen erreichte neue Höchstwerte. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat vorläufige Daten zu den 2025 in Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten Strommengen vorgelegt. Demnach belief sich die Gesamteinspeisung auf 438,2 Terawattstunden und stieg damit gegenüber dem Vorjahr (432,1 Terawattstunden) um 1,4 Prozent. Die Stromproduktion aus erneuerbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
