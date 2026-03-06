Kloten - Nach dem Umsatzrekord im Vorjahr ist die Swiss 2025 wieder in den Sinkflug übergegangen: Der Umsatz fiel um 2,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Franken, wie die Airline am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Der operative Gewinn sackte auf 502,2 Millionen Franken ab. Das ist ein Minus von 26,6 Prozent. «Hoher Wettbewerbsdruck, eine volatile Nachfrage sowie steigende Gebühren und Wartungskosten haben Spuren in unserem Ergebnis hinterlassen», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
