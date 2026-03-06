New York - Die Forderung des US-Präsidenten nach einer bedingungslosen Kapitulation des Iran hat am Freitag die US-Aktienmärkte zum Handelsstart unter Druck gebracht. Hinzu kamen schwache Daten vom Arbeitsmarkt. Der Dow Jones Industrial, der noch vor fast einem Monat über 50.500 Punkte geklettert war, näherte sich kurzzeitig der Marke von 47.000 Zählern. Nachdem der wohl bekannteste Index der Wall Street zurück auf dem Niveau von Ende November angekommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab