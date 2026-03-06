Netflix gewinnt durch Verlust: Warum das Aus des Warner-Deals eine riesige NFLX-Kaufchance ist

Anzeige / Werbung

Netflix: 2.8 Milliarden Dollar Bar-Bonus statt 83 Milliarden Schulden-Last! Während die Konkurrenz im Fusionschaos versinkt, startet die Aktie durch. Der geplatzte Warner-Deal ebnet den Weg für die nächste Welle.

Statt 83 Milliarden US-Dollar für Warner Bros. Discovery auszugeben, kassiert Netflix nun Milliarden an Entschädigungen. Während die Konkurrenz im Schuldenchaos versinkt, bahnt sich bei der Netflix-Aktie eine technische Sensation an. Eine HKCM-Analyse.

Harte Zeiten für die Konkurrenz, glänzende Aussichten für den Streaming-Primus. Am Freitag schockte Netflix die Filmwelt mit dem Rückzug aus dem Giganten-Deal um Warner Bros. Discovery. Doch was oberflächlich wie eine Niederlage wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als strategischer Geniestreich.

Die Netflix-Aktie legte prompt einen Kurssprung von fast 14 Prozent hin. Während Paramount und Warner nun vor der Mammutaufgabe stehen, ihre hochverschuldeten Imperien zu fusionieren, wächst das Bankkonto von Netflix allein durch die Entschädigung von Paramount für den Rückzug aus dem Deal um 2.8 Milliarden US-Dollar.

Das Misstrauen bei den Anlegern ist verflogen. Technisch nähert sich die Aktie einer hochspannenden Formation. Wir erklären, warum dieser verlorene Deal die beste Nachricht des Jahres für Netflix-Aktionäre ist.

Zahlen top, Fokus geschärft: Netflix stabilisiert sich

Damit hatten nur wenige gerechnet: Netflix-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters machten auf einer Belegschaftsversammlung klar, dass man zwar Interesse an der HBO-Bibliothek hatte, aber nicht bereit war, um jeden Preis zu überzahlen. Wir sind eine Firma von Erbauern, nicht von Käufern, hieß es intern.

Der Verzicht befreit Netflix von massiven Risiken:

• Keine neuen Schuldenberge: Die drohende Last von Milliardenkrediten ist vom Tisch.

• Kein Kino-Risiko: Netflix muss sich nicht mit dem schrumpfenden klassischen Kinogeschäft herumschlagen.

• Regulierungs-Sorgen adé: Die kartellrechtliche Prüfung in Washington, die bereits für Gegenwind sorgte, ist hinfällig.

Während Wettbewerber wie Amazon mit horrenden KI-Ausgaben schockten oder Disney mit schwächelnden Sparten kämpft, konzentriert sich Netflix auf sein Kerngeschäft: Hits am Fließband. Mit einem Content-Budget von 20 Milliarden Dollar und Erfolgen wie Squid Game oder Wednesday bleibt der Content-Flywheel intakt.

HKCM-Analyse: Netflix vor neuer bullischer Welle

Mit dem jüngsten Kursfeuerwerk hat die Netflix-Aktie nicht nur die Verluste seit der Deal-Ankündigung im Dezember wettgemacht, sondern gleichzeitig eine technische Struktur bestätigt, die laut unserer Analyse für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends prädestiniert ist.

Die übergeordnete Korrekturwelle könnte demnach nun endgültig beendet sein. In der ersten Etappe dieses folgenden bullischen Impulses kann es für die Aktie zügig in Richtung neuer Rekordstände gehen, da die fundamentale Unsicherheit nun vollständig aus dem Markt gewichen ist.

Bodenbildung abgeschlossen, Aufwärtstrend voraus

Eine Bodenbildung nimmt oft Zeit in Anspruch, doch die technischen Anforderungen an die vorangegangene Korrektur sind seit Freitag erfüllt. Von einem sofortigen, aggressiven Trendwechsel ist auszugehen, da das Vertrauen der Investoren in die finanzielle Disziplin des Managements massiv gestärkt wurde.

Laut unserer Analyse ist die Fortsetzung der Rallye unmittelbar bevorstehend. Die konkreten Koordinaten unserer Zielbereiche für längerfristige Einstiege sowie unsere exakten Stopp-Marken sind unseren Abonnenten vorbehalten - ebenso wie Echtzeit-Signale für erfolgreiches Portfolio-Management.

