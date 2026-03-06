Der Krieg im Iran scheint länger zu dauern. Nun geht der Ölpreis nach oben, was die Wirtschaft belasten wird. Die Arbeitsmarktdaten sehen zudem schlecht aus in den USA. Die Konjunktur kühlt sich immer mehr ab rund um den Globus. Das lässt sich kaum leugnen. Kein Wunder, dass die Börse abwärts rauscht. Ich behalte meine Aktien. Und mache mir darum keine Sorgen. Es ist immer das gleiche Spiel an der Börse: Die Masse rennt den heißen Trends hinterher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
