Cosmos Exploration integriert EAU Lithium in seinen ASX-Börsengang und sammelt 5 Millionen australische Dollar zur Unterstützung der bolivianischen Lithiumstrategie ein.

Anzeige / Werbung

Die Transaktion soll EAU Lithium Zugang zu den öffentlichen Kapitalmärkten verschaffen und gleichzeitig die bestehende Führung sowie Partnerschaften im Zusammenhang mit den auf Bolivien ausgerichteten Entwicklungsplänen erhalten.

Die Cosmos Exploration Ltd (ISIN: AU0000178113) plant, den auf Bolivien fokussierten Entwickler EAU Lithium in eine an der ASX notierte Struktur zu integrieren und gleichzeitig 5 Millionen A$ neues Eigenkapital einzuwerben. Dieser Schritt könnte Investoren einen erweiterten Zugang zu einer der aufstrebenden Lithiumentwicklungsinitiativen Südamerikas ermöglichen.

Das Unternehmen hat EAU Lithium darüber informiert, dass es beabsichtigt, eine Optionsvereinbarung auszuüben, die den privaten Lithiumentwickler in die börsennotierte Cosmos-Struktur integrieren würde. Ziel des Vorhabens ist es, EAU Lithium Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten sowie eine breitere Sichtbarkeit bei Investoren zu verschaffen, während Führung, Strategie und operative Ausrichtung des Unternehmens in Bolivien unverändert bleiben sollen.

Parallel zur vorgeschlagenen Transaktion hat Cosmos verbindliche Zusagen erhalten, 5 Millionen A$ über eine Platzierung an institutionelle und professionelle Investoren einzuwerben. Die Mittel sollen sowohl die Exploration innerhalb des bestehenden Cosmos-Projektportfolios unterstützen als auch die laufenden Verhandlungen und Entwicklungsaktivitäten von EAU Lithium in Bolivien voranbringen.

Millionen neue Aktien als Gegenleistung an die Anteilseigner von EAU Lithium auszugeben, zusätzlich zu einer Barzahlung von rund 525.000 A$. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich im April stattfinden wird.

Die Struktur schafft faktisch einen Weg, die Projekte von EAU Lithium in einem börsennotierten Umfeld weiterzuentwickeln, ohne das bestehende Managementteam oder die strategische Ausrichtung der Aktivitäten in Bolivien zu verändern. EAU Lithium soll nach Abschluss der Transaktion weiterhin seine Entwicklungsinitiativen und Partnerschaften im Land verantworten.

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die Zusammenarbeit mit Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), dem staatlichen Lithiumunternehmen Boliviens, das für die Entwicklung der bedeutenden Solevorkommen des Landes zuständig ist. EAU Lithium hat kürzlich eine Verhandlungsvereinbarung mit YLB geschlossen, nachdem erfolgreiche Demonstrationstests einer Direct Lithium Extraction (DLE)-Technologie durchgeführt wurden. Dieser Schritt könnte den Weg für eine mögliche Projektentwicklung in Partnerschaft mit dem staatlichen Sektor ebnen.

Darüber hinaus unterhält das Unternehmen eine strategische Beziehung mit dem europäischen Lithiumentwickler Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086). Über eine Lizenzvereinbarung mit der deutschen Tochtergesellschaft von Vulcan hat EAU Lithium Zugang zu VULSORB, einer Technologie zur direkten Lithiumextraktion, die Lithium aus Solen effizienter gewinnen soll als herkömmliche, auf Verdunstung basierende Verfahren.

Die direkte Lithiumextraktion hat in der Batterierohstoffbranche zunehmend Aufmerksamkeit erlangt, da Unternehmen und Regierungen nach schnelleren und potenziell umweltkontrollierteren Methoden zur Produktion von Lithium suchen - einem zentralen Rohstoff für Batterien von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen.

Die Partnerschaft von EAU Lithium mit Vulcan, die sowohl technologische Zusammenarbeit als auch strategische Investitionsbeziehungen umfasst, bleibt unter der geplanten Unternehmensstruktur unverändert bestehen. Das Unternehmen verfügt zudem über eine bedeutende Basis deutscher Investoren, was das wachsende Interesse Europas an einer sicheren Versorgung mit kritischen Rohstoffen für die Energiewende widerspiegelt.

Nach Abschluss der Transaktion sollen Mitglieder des Führungsteams von EAU Lithium dem Vorstand von Cosmos beitreten, um die Kontinuität der technischen Aufsicht und der strategischen Ausrichtung innerhalb der kombinierten Struktur sicherzustellen. Der Executive Chairman von EAU Lithium, James Durrant, sowie Chief Executive Todd Romaine sollen Positionen als nicht geschäftsführende Direktoren übernehmen, während auch die technische Führung in Cosmos integriert werden soll.

Cosmos teilte mit, dass die begleitende Platzierung die Ausgabe von 25 Millionen Aktien zu je 0,20 A$ umfassen wird. Investoren erhalten zusätzlich Optionsscheine im Verhältnis 1:2, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. An der Kapitalmaßnahme beteiligen sich auch Unternehmensdirektoren und bestehende Anteilseigner, was auf anhaltende Unterstützung aus dem Umfeld beider Organisationen hindeutet.

Der Ausgabepreis der Kapitalerhöhung liegt unter dem letzten Schlusskurs der Cosmos-Aktie, jedoch über mehreren jüngsten volumengewichteten Durchschnittskursen, was die verhandelten Bedingungen der Platzierung widerspiegelt. Die Abwicklung der neuen Aktien wird voraussichtlich Mitte März erfolgen.

Neben der Finanzierung der Exploration und der Unterstützung der bolivianischen Initiativen von EAU Lithium sollen die Erlöse auch Transaktionskosten sowie allgemeines Betriebskapital decken. Sollte die geplante Integration nicht zustande kommen, würden die Mittel stattdessen in die Exploration innerhalb des bestehenden Cosmos-Portfolios fließen, einschließlich geophysikalischer Untersuchungen im Orange East Projekt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Dr Reuter Investor Relations beauftragt, die Kommunikation mit Investoren im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) zu stärken. Dies unterstreicht die zunehmende Rolle europäischer Kapitalmärkte bei der Finanzierung von Projekten im Bereich kritischer Rohstoffe.

Bolivien verfügt über einige der größten Lithiumressourcen der Welt. Die großskalige Entwicklung verlief bislang jedoch vergleichsweise langsam, unter anderem aufgrund regulatorischer Komplexität und der zentralen Rolle des Staates bei Projektgenehmigungen. Angesichts der weltweit stark steigenden Nachfrage nach Batterierohstoffen gelten Partnerschaften, die internationale Technologien mit lokalen Entwicklungsstrukturen verbinden, zunehmend als Schlüssel zur Erschließung dieser Ressourcen.

Durch die Integration der bolivianischen Initiativen von EAU Lithium in eine börsennotierte Struktur und die gleichzeitige Beibehaltung der bestehenden Führung und Partnerschaften versucht Cosmos, eine Plattform zu schaffen, die australische capitalmärkte mit europäischen Investoren und südamerikanischer Lithiumentwicklung verbindet.

Der Abschluss der Transaktion bleibt von der Zustimmung der Aktionäre sowie vom Fortschritt der laufenden Verhandlungen im Zusammenhang mit den bolivianischen Projekten abhängig. Diese werden letztlich bestimmen, wie schnell sich die Initiativen in Richtung einer möglichen kommerziellen Entwicklung bewegen können.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

• Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

• Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

• Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03064394-6A1314731&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für Cosmos Exploration oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Cosmos Exploration " oder "Nebenwerte".

Cosmos Exploration Ltd

ISIN: AU0000178113

Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Cosmos Exploration existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Cosmos Exploration Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Cosmos Exploration können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Cosmos Exploration einsehen: Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Cosmos Exploration integriert EAU Lithium in seinen ASX-Börsengang und sammelt 5 Millionen australische Dollar zur Unterstützung der bolivianischen Lithiumstrategie ein. appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000066086,AU0000178113