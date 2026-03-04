FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COSMOS EXPLORATION LTD. UW9 AU0000178113
AB/FROM ONWARDS 04.03.2026
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COSMOS EXPLORATION LTD. UW9 AU0000178113
AB/FROM ONWARDS 04.03.2026
© 2026 Xetra Newsboard