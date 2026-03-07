Melbourne - George Russell hat sich beim ersten Qualifying der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne die Poleposition gesichert.



Der Mercedes-Pilot setzte sich am Samstag mit einer Bestzeit von 1:18.518 Minuten durch und bestätigte damit die Favoritenrolle seines Teams. Andrea Kimi Antonelli komplettierte die erste Startreihe für Mercedes, nachdem er sich mit einer Zeit von 1:18.811 Minuten den zweiten Platz sicherte.



Hinter den beiden Mercedes-Fahrern landete Isack Hadjar auf dem dritten Platz. Der Red-Bull-Pilot zeigte ein starkes Debüt und lag knapp vor Charles Leclerc, der sich mit dem vierten Platz zufriedengeben musste. Die McLaren-Piloten folgten auf den Plätzen fünf und sechs, während Lewis Hamilton im zweiten Ferrari auf Rang sieben landete. Liam Lawson entschied das teaminterne Duell bei den Racing Bulls gegen Rookie Arvid Lindblad für sich.



Das Qualifying verlief nicht ohne Zwischenfälle. Eine rote Flagge wurde ausgelöst, als ein Kühlerteil von Antonellis Auto auf der Strecke lag. Zudem musste Max Verstappen nach einem Unfall in Kurve 1 das Qualifying vorzeitig beenden. Auch Carlos Sainz und Lance Stroll konnten aufgrund technischer Probleme nicht am Qualifying teilnehmen und werden das Rennen von den hinteren Plätzen aus starten.





