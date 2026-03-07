Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine neue Angriffswelle auf den Iran angekündigt.



Dass der Iran sich mittlerweile bei seinen Nachbarn im Nahen Osten entschuldigt und versprochen habe, nicht mehr auf sie zu schießen, sei "nur aufgrund der unerbittlichen Angriffe der USA und Israels" erfolgt.



"Es ist das erste Mal seit Jahrtausenden, dass der Iran gegen die umliegenden Länder des Nahen Ostens verloren hat", schrieb Trump am Samstag auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".



Trump weiter: "Heute wird der Iran sehr hart getroffen! Aufgrund des schlechten Verhaltens des Irans werden ernsthaft die vollständige Zerstörung und der sichere Tod von Gebieten und Gruppen in Betracht gezogen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht als Ziele vorgesehen waren."





© 2026 dts Nachrichtenagentur