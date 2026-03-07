Kurz vor dem geplanten Start der Serienproduktion seines neuen Robotaxi-Modells gerät Tesla in einen Markenstreit. Der US-Elektroautobauer verschärft die Auseinandersetzung mit dem französischen Getränkehersteller UNIBEV um die Bezeichnung "Cybercab". Der Konflikt sorgt für Aufmerksamkeit bei Investoren und rückt die Aktie erneut in den Fokus.Markenkonflikt mit französischem Unternehmen Im Zentrum des Streits steht der Name "Cybercab", den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de