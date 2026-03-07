Leipzig - Am 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen und damit erneut einen Rückstand gedreht.



In der ersten Halbzeit dominierten die Leipziger das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz, konnten jedoch kaum gefährliche Torchancen kreieren. Augsburg hingegen nutzte seine wenigen Möglichkeiten effizient. Nachdem Keven Schlotterbeck noch einen Elfmeter für Augsburg vergeben hatte, den RB-Torhüter Vandevoordt parierte, gingen die Gäste in der 39. Minute dann doch in Führung, als Robin Fellhauer einen Konter erfolgreich abschloss.



Nach der Pause erhöhte Leipzig den Druck und suchte vehement den Ausgleich. Die Sachsen kamen zu mehreren Chancen, scheiterten jedoch immer wieder am starken Augsburger Torhüter Dahmen. Schließlich war es Diomande, der in der 76. Minute nach einer Vorlage von Harder den Ball ins Netz beförderte und den verdienten Ausgleich erzielte. Ein von Augsburgs Arthur Chaves fabriziertes Eigentor in der 92. Minute sorgte für den Endstand.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Freiburg - Leverkusen 3:3, Mainz - Stuttgart 2:2, Heidenheim - Hoffenheim 2:4, Wolfsburg - Hamburg 1:2.





