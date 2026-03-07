Der Aktienmarkt befindet sich derzeit in einer turbulenten Phase: Zahlreiche Werte erleben einen beispiellosen Absturz, viele von ihnen verlieren überproportional - in Einzelfällen sogar bis zu neunzig Prozent ihres ursprünglichen Wertes. Für Investoren eröffnet sich damit eine besondere Situation, denn nach starken Kursverlusten folgen häufig Gegenreaktionen. Wer aufmerksam bleibt und die Märkte genau beobachtet, kann von diesen Erholungen profitieren.Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS