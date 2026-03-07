Die Aktie der 1&1 AG (ISIN: DE0005545503) konnte in der zehnten Kalenderwoche ein deutliches Kursplus von 5,17 Prozent verbuchen. Damit war das Unternehmen aus Montabaur der Top-Performer im TecDAX. Zum Börsenschluss am Freitag notierte das Wertpapier bei 25,45 Euro, wobei dieser Schlusskurs zugleich das Wochenhoch am Handelsplatz Xetra darstellte.Status der EmpfehlungAktuell ist die Aktie keine laufende Empfehlung des RuMaS-Teams. Ob ein Einstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS