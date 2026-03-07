EQS-News: Apacer Technology Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

NEW TAIPEI CITY, 7. März 2026 /PRNewswire/ -- Apacer Technology Inc. (TWSE: 8271) hat heute sein neuestes Angebot an Speicherlösungen vorgestellt, die vollständig mit Raspberry Pi-Plattformen kompatibel sind. Dieses neue Sortiment, das industrielle microSD-Karten, PCIe-SSDs und die innovative PT25R-Pi HAT SSD umfasst, wurde entwickelt, um Unternehmensanwender bei der Einführung der Raspberry Pi-Plattform als zuverlässige Alternative für industrielle PC-Anwendungen (IPC) zu unterstützen. "Die Raspberry Pi-Plattform verändert die Art und Weise, wie Unternehmen eigene Geräte entwickeln, und zeigt insbesondere auf dem japanischen und europäischen Markt ein immenses Potenzial", so Gibson Chen, Präsident von Apacer. "Da der weltweite Trend zu KI weiter zunimmt, suchen immer mehr Unternehmen nach effizienten Möglichkeiten für den Einsatz von Edge-KI. Wir glauben, dass die Raspberry Pi-Plattform durch die Ausstattung mit industrietauglichem Speicher eine hervorragende Lösung für diese Edge-Computing-Herausforderungen darstellt." Die Spezial-SSDs von Apacer werden rigoros auf Kompatibilität mit Raspberry Pi-Plattformen getestet, einschließlich der neuesten Modelle, die microSD-Karten- und PCIe-Schnittstellen unterstützen. Ein Highlight dieser Veröffentlichung ist die PT25R-Pi HAT SSD , die explizit für die Kompatibilität mit dem Raspberry Pi 5 entwickelt wurde. Apacer hat die industrielle Speicherung neu definiert, indem es eine echte All-in-One-Speicherlösung geschaffen hat. Die PT25R-Pi HAT SSD adressiert Platz- und Einsatzprobleme in Edge-KI- und industriellen Raspberry Pi-Anwendungen durch die Integration der SSD direkt in den HAT-Formfaktor. Dieses All-in-One-Design macht zusätzliche Montagekomponenten oder separate Speichermedien überflüssig, wodurch der Platzbedarf des Systems, die Montagekomplexität und die Gesamtkosten für die Hardware erheblich reduziert werden - eine ideale Lösung für kompakte, platzbeschränkte EdgeKI-Systeme. Die PT25R-Pi HAT SSD verfügt über eine QVL-zertifizierte, problemlose Stückliste (BOM), um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, Integrationsrisiken zu minimieren und den RMA- und Beschaffungsaufwand für Systemintegratoren zu reduzieren. Darüber hinaus unterstützt die PT25R-Pi HAT SSD die Mehrwerttechnologie von Apacer, CoreSnapshot 2 , die Remote-Backup und -Wiederherstellung ermöglicht - eine wesentliche Fähigkeit für die Verwaltung verteilter Raspberry Pi-basierter EdgeKI-Geräte in industriellen Umgebungen. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle Datenwiederherstellung im Falle eines Systemausfalls, was die Wartungskosten erheblich senkt und die Zuverlässigkeit des Systems erhöht. Die Serie unterstützt auch One-Touch-Backup und -Wiederherstellung über eine spezielle Hardwaretaste und bietet damit einen einfachen, effizienten und zuverlässigen Datenschutzmechanismus für geschäftskritische Edge-KI-Anwendungen. Mit Blick auf die Zukunft bedeutet diese Markteinführung, dass Apacer sein Engagement in der sich entwickelnden Landschaft der industriellen Speicherlösungen vertieft. "Indem wir professionelle Zuverlässigkeit für zugängliche Plattformen wie Raspberry Pi bieten, ermöglichen wir es Entwicklern, ihre Edge-KI-Innovationen mit absolutem Vertrauen vom Labor in den industriellen Bereich zu übertragen", so Chen abschließend. "Dies verkörpert perfekt unsere Vision von 'Storage, Empowering AI Growth'- und stellt sicher, dass die Infrastruktur für KI so robust ist wie die Intelligenz, die sie unterstützt." *Raspberry Pi ist eine Marke von Raspberry Pi Ltd. Dieses Produkt ist nicht mit Raspberry Pi Ltd. verbunden, wird nicht von Raspberry Pi Ltd. unterstützt oder gesponsert. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923312/Apacer_launches_all_in_one_storage_solution_compatible_with_Raspberry_Pi.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aufwertung-der-edge-ki-apacer-bringt-industrietauglichen-speicher-fur-raspberry-pi-plattformen-auf-den-markt-302707469.html



