Bochum - Der VfL Bochum hat in einem packenden Samstagabendspiel den 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 besiegt. Die Partie begann mit einer frühen Führung für die Gastgeber durch Philipp Hofmann in der 10. Minute, der eine präzise Flanke von Maximilian Wittek per Kopf verwandelte.



Kaiserslautern glich in der 30. Minute durch Norman Bassette aus, der nach einem schnellen Konter am zweiten Pfosten einschob. Kurz nach der Halbzeit brachte Marlon Ritter die Gäste in der 50. Minute in Führung, als er sich im Strafraum durchsetzte und durch die Beine von Timo Horn traf.



Bochum zeigte sich unbeeindruckt und glich in der 66. Minute durch Callum Marshall aus, der nach einem Steckpass von Koji Miyoshi ins lange Eck vollendete. Nur drei Minuten später erzielte Mats Pannewig das entscheidende 3:2, als er nach einer Ecke von Wittek am zweiten Pfosten unbedrängt einschoss. Die Schlussphase war geprägt von hoher Intensität und mehreren Chancen auf beiden Seiten, doch letztlich behielt Bochum die Oberhand.



Die Partie war von vielen Emotionen geprägt, wobei Bochum die besseren Nerven behielt und sich wichtige drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg sicherte - Platz neun ist das Resulat. Kaiserslautern hingegen verpasste die Chance, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken - und fällt auf Platz sieben zurück.





