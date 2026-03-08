EQS-News: Weichai / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Von der Unterstützung der Entwicklung von Kindern bis hin zur Betreuung älterer Menschen - Weichai ermöglicht es mehr Menschen, ihre Träume zu verwirklichen.



WEIFANG, China, 8. März 2026 -- Für Kinder liegen die Herausforderungen auf ihrem Bildungsweg nicht nur im Fehlen eines Stiftes in ihrer Schultasche, sondern auch in der Verletzlichkeit ihrer schulischen Umgebung. Als multinationaler Industriekonzern geht Weichai gezielt auf die Schwierigkeiten der örtlichen Schulen ein und unterstützt die Träume der Kinder, ihr Schicksal zu ändern. In den Küstengebieten von Maharashtra, Indien, startete Weichai eine Initiative zur Unterstützung des Bildungswesens, verteilte Schulmaterial an 325 Schüler aus Fischerfamilien und verbesserte die sanitären Einrichtungen der örtlichen Schulen, um ein gesundes und lebenswertes Umfeld für die Kinder zu schaffen. Weichai hat auch die sanitären Anlagen des Shri Bhanoba Vidyalay in der Koli-Gemeinde in Pune, Indien, umfassend renoviert und modernisiert und damit eine gesündere und angenehmere Campus-Umgebung für die Schüler geschaffen. In der Türkei verlagert sich der Schwerpunkt der Wohltätigkeit von der "Zukunft" auf die "Vergangenheit". Die Weichai-Gesellschaft vor Ort besuchte ein öffentliches Pflegeheim in Istanbul und lieferte dringend benötigte Hilfsgüter wie Windeln, Krankenhausbetten und Verbandsmaterial an 258 ältere Bewohner, die sich in einer schwierigen Lage befinden, darunter auch Menschen ohne Unterstützung, mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Durch diese Initiative wurden ihre Lebens- und Betreuungsbedingungen wirksam verbessert, so dass diese herzerwärmende Aktion von der örtlichen Gemeinschaft hoch anerkannt wurde. Als globales Unternehmen steht Weichai für die Philosophie "Wir sind eins" und geht auf die universellen emotionalen Bedürfnisse der Menschen ein - ob es darum geht, einem Kind einen Neuanfang zu ermöglichen oder einem älteren Menschen ein Leben in Würde zu sichern.



