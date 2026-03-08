Stuttgart - In Baden-Württemberg sind seit 8 Uhr die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Rund 7,7 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, so viele wie noch nie im Ländle, darunter etwa 650.000 Erstwähler.



Denn erstmals dürfen bereits alle Bürger ab 16 Jahren über die Zusammensetzung des Landtags bestimmen, das sogenannte "Wahlalter" war nach der letzten Landtagswahl um zwei Jahre herabgesetzt worden. Gewählt werden die mindestens 120 Abgeordneten des baden-württembergischen Landtages für die Dauer von fünf Jahren und in 70 Wahlkreisen.



Dabei scheint schon im Vorfeld klar, dass die bisherige Koalition aus Grünen und CDU fortgesetzt ist, laut Umfragen ist aber offen, wer dabei am Ende die Nase vorn hat und den Ministerpräsidenten stellt. Amtsinhaber Winfried Kretschmann (Grüne) wollte nicht erneut antreten. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel lag in den Umfragen über Monate deutlich vorn, zuletzt war sie aber praktisch gleichauf mit den Grünen, die Cem Özdemir zum Regierungschef machen wollen - laut letzten ZDF-Politbarometer sind beide Parteien bei jeweils 28 Prozent.



Mit einigem Abstand folgt in den Umfragen die AfD mit ihrem Landeschef Markus Frohnmaier bei 18 Prozent. Die SPD wird knapp unter 10 Prozent gesehen, FDP und Linke knapp über der Fünf-Prozent-Hürde.



Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, kurz darauf werden die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen erwartet.





© 2026 dts Nachrichtenagentur