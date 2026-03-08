Melbourne - Mercedes-Pilot George Russell hat den Auftakt der Formel-1-Saison 2026 in Australien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Melbourne sein Teamkollege Andrea Kimi Antonelli über die Ziellinie, Charles Leclerc (Ferrari) komplettierte das Podium.



Das Rennen begann turbulent, als Leclerc von Startplatz vier auf die Führung schoss, jedoch bald von Russell wieder überholt wurde. Mercedes profitierte von einem Boxenstopp unter dem virtuellen Safety-Car, während Ferrari diese Gelegenheit verpasste. Dies erwies sich als entscheidender Vorteil für das Team. Max Verstappen, der von Platz 20 startete, kämpfte sich bis auf Platz 6 vor, konnte jedoch Lando Norris im McLaren nicht überholen.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Oliver Bearman (Haas) und Arvid Lindblad (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Pierre Gasly (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Audi) konnte das Rennen wegen eines kurzfristigen Defekts nicht starten. Das nächste Rennen findet in einer Woche in China statt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur