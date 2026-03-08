Der schwache Wochenschluss vom Freitag (06. März) lässt für die anstehende Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Der knackige Rücksetzer könnte ein Vorbote weiterer Verwerfungen sein. Die geopolitische Lage ist mit fragil noch überaus wohlwollend umschrieben. Der Iran-Krieg hat nichts von seiner Intensität verloren. Vor allem die Ölpreise reagieren zunehmend sensibel auf die Entwicklungen. Die Schäden an der Ölinfrastruktur nehmen zu. Es kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de