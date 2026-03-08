Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die deutliche Ablehnung der Klimafonds-Initiative durch den Souverän. Damit kommt es nicht zu einer weiteren Belastung der über 600'000 kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv wertet das Abstimmungsergebnis als wichtigen Entscheid zugunsten von finanzpolitischer Vernunft und unternehmerischer Freiheit. «Die klare Ablehnung der Klimafonds-Initiative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab