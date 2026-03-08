Stuttgart - Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben bis 14 Uhr etwa 41 Prozent der Wahlberechtigten in einem Wahllokal ihre Stimme abgegeben.



Bei der letzten Wahl im Jahr 2021 war die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt mit rund 31 Prozent deutlich niedriger ausgefallen, teilte die Landeswahlleitung mit. Die abgegebenen Stimmen der Briefwähler wurden bei der 14-Uhr-Erhebung jeweils nicht berücksichtigt. Bei den Zahlen ist zu beachten, dass vor fünf Jahren coronabedingt deutlich weniger Menschen in die Wahllokale gekommen sind.



Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet, direkt im Anschluss werden erste Prognosen erwartet. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die Wahlbeteiligung nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses bei insgesamt 63,8 Prozent gelegen.





