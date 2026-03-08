Karlsruhe - Zum Abschluss des 25. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Karlsruher SC trotz mehrfachen Rückstands noch 3:3 gegen Dynamo Dresden gespielt



Die Sachsen legten am Sonntag einen regelrechten Blitzstart hin und gingen bereits in der dritten Minute durch einen Treffer von Niklas Hauptmann in Führung, wobei KSC-Keeper Robin Himmelmann, der für den gesperrten Hans Christian Bernat im Tor stand, gar nicht gut aussah. Obwohl die Gäste im Anschluss klare Vorteile bei Ballbesitz und Passquote vorweisen konnten, schafften es die Karlsruher in der 23. Minute, durch einen von Marvin Wanitzek verwandelten Foulelfmeter auszugleichen. Die Freude währte aber nicht lange, da Ben Bobzien nur zwei Minuten später für die erneute Führung der SGD sorgte. Kurz vor der Pause legte dann erneut Hauptmann nach einem Konter nach und sorgte so für eine klare Halbzeitführung.



Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren zunehmend die Kontrolle über das Spiel und in der 68. Minute sorgte Louey Ben Farhat dann auch für den lange fälligen Anschlusstreffer. Auch danach hielt der KSC den Druck aufrecht und drängte auf den Ausgleich. Bis in die Nachspielzeit konnten die Gäste die knappe Führung verteidigen, dann sorgte aber ein weiterer Elfmeterpfiff doch noch für den Ausgleich, denn Wanitzek verwandelte erneut sicher. Dabei blieb es dann auch.



Die Dresdner, die jetzt schon genauso viele Punkte in der Rückrunde wie in der Hinrunde geholt haben, bleiben auf dem 14. Tabellenplatz, während der KSC auf dem achten Rang bleibt. Für die Karlsruher geht es am kommenden Sonntag in Kaiserslautern weiter, die Dresdner sind zeitgleich gegen Preußen Münster gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Preußen Münster - Hertha BSC 1:2, Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth 1:2.





