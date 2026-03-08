Aus meiner charttechnischen Sicht zählt der heute im Express-Service vorgestellte Titel zu den besonders aussichtsreichen Kandidaten auf der Long-Seite für die neue Handelswoche. Die Aktie befindet sich in einem dynamischen Aufwärtstrend und hat am Freitag mit einem frischen Kaufsignal ihre Stärke untermauert. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte sogar ein neues Allzeithoch erzielt werden. Doch auch ein kurzfristiger Anstieg bis zum nächsten ...

